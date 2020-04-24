Минздрав опубликовал рекомендации по лечению беременных с COVID-19

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. При легкой форме При легкой форме коронавируса беременные могут лечиться дома, следует из рекомендаций Минздрава

"При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации при условии, что это возможно с логистической точки зрения и что мониторинг состояния женщины может быть обеспечен без ущерба для безопасности ее семьи", — сказано в документе.

Уточняется, что показаниями к госпитализации беременных с COVID-19 во всех случаях являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания.

Также подчеркивается, что ведение беременности не должно прерываться, все обследования должны быть сделаны в срок, допустимы дистанционные консультации, в том числе с использованием телемедицины.

Пандемия затронула почти все страны. По информации ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

В России на сегодняшний день 68 622 инфицированных, 615 человек умерли, 5568 уже выписались.

В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.