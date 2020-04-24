Замглавы МИД рассказал о работе над встречей лидеров "пятерки" СБ ООН

"Вопрос о проведении саммита по-прежнему находится в проработке. Плотно взаимодействуем с нашими партнерами по "пятерке" постоянных членов СБ ООН с тем, чтобы согласовать повестку дня, время и место предстоящей встречи. Разумеется, этот процесс несколько осложняется глобальной пандемией коронавируса", - сказал Вершинин.