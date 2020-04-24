Замглавы МИД рассказал о работе над встречей лидеров "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работа над организацией очного саммита "пятерки" СБ ООН ведется, стороны активно обсуждают дату и повестку встречи, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вопрос о проведении саммита по-прежнему находится в проработке. Плотно взаимодействуем с нашими партнерами по "пятерке" постоянных членов СБ ООН с тем, чтобы согласовать повестку дня, время и место предстоящей встречи. Разумеется, этот процесс несколько осложняется глобальной пандемией коронавируса", - сказал Вершинин.
Организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция. Позднее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке.
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