Саммит "пятерки" СБ ООН позволит разрешить разногласия, считают в МИД

"Считаем диалог на таком уровне и в таком формате весьма востребованным для того, чтобы преодолеть накопившиеся разногласия, избавиться от негативного багажа прошлого, наметить согласованные пути решения имеющихся проблем. Сам факт проведения саммита призван оказать стабилизирующее воздействие на ход мировых событий. Наши контакты с партнерами свидетельствуют о том, что все они в той или иной степени разделяют изложенный подход", - добавил замминистра