Саммит "пятерки" СБ ООН позволит разрешить разногласия, считают в МИД

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все страны "пятерки" СБ ООН в той или иной степени согласны с тем, что нужно преодолеть накопившиеся разногласия, саммит даст возможность не допустить разрушения основ глобальной стратегической стабильности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Необходимость созыва саммита обусловлена непрекращающейся деградацией международных отношений, в том числе разрушением международно-правовой базы глобальной стратегической стабильности", - сказал Вершинин.
"Считаем диалог на таком уровне и в таком формате весьма востребованным для того, чтобы преодолеть накопившиеся разногласия, избавиться от негативного багажа прошлого, наметить согласованные пути решения имеющихся проблем. Сам факт проведения саммита призван оказать стабилизирующее воздействие на ход мировых событий. Наши контакты с партнерами свидетельствуют о том, что все они в той или иной степени разделяют изложенный подход", - добавил замминистра
Организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция. Позднее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке.