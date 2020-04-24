В Москве еще 287 человек вылечились после коронавируса

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Еще 287 пациентов вылечились от Еще 287 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего после вируса выздоровели уже 2735 человек, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735", - сообщила Ракова.

Она напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом — в США, Германии, Китае и других странах.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.