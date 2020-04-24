В Москве в ИКБ №2 лечатся 243 пациента с коронавирусом

"На 24.04.2020 в больнице 746 человек (в том числе 22 в реанимации), из них: 243 человека с COVID, из них: 14 детей, 20 беременных, рожениц и родильниц, 16 человек в хирургическом отделении, 11 пациентов в реанимации (на ИВЛ 9 )", - написала Краснова.