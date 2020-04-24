В Москве в ИКБ №2 лечатся 243 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 700 человек проходят лечение во второй Инфекционной клинической больнице в Москве, из них 243 с коронавирусом, сообщила главный врач больницы Светлана Краснова в своем Facebook.
"На 24.04.2020 в больнице 746 человек (в том числе 22 в реанимации), из них: 243 человека с COVID, из них: 14 детей, 20 беременных, рожениц и родильниц, 16 человек в хирургическом отделении, 11 пациентов в реанимации (на ИВЛ 9 )", - написала Краснова.
Она добавила, что за сутки поступили 79 человек, из них 22 с COVID, выписано 53 человека, из них 14 с выздоровлением по COVID.
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