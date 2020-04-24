СМИ: Пентагон выясняет вероятность использования коронавируса против США

По данным издания, такое положение дел демонстрирует растущее понимание вируса и рисков, которые он несет, со стороны аппарата национальной безопасности. Как отметили чиновники, это не означает, что они считают, что вирус был создан намеренно для использования в качестве оружия.

Между тем, как пишет издание, разведывательное сообщество приступило к оценке потенциала противников для использования коронавируса в качестве оружия, в частности, против целей особой важности. Министерство обороны недавно переключило свое внимание на более тщательный мониторинг такой возможности, заявили три источника, знакомые с ситуацией.

Программа химической и биологической программы Пентагона, играющая ключевую роль в реализации стратегии по противодействию оружию массового уничтожения, продолжает поддерживать меры по борьбе с COVID-19, принимаемые управлением здравоохранения министерства обороны (DHA), министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) и агентством США по чрезвычайным ситуациям FEMA, заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс. Он отметил, что это включает более 150 миллионов долларов инвестиций программы Пентагона на диагностику, вакцины, терапевтические меры и моделирование. При этом Эндрюс не стал комментировать вопрос о том, расследует ли Пентагон возможность использования противниками вируса в качестве оружия. По его словам, основным вопросом остается происхождение вируса, а также то, что китайское правительство знало о нем на раннем этапе.