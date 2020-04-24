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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T10:23
https://ria.ru/20200424/1570501410.html
СМИ: Пентагон выясняет вероятность использования коронавируса против США
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1036x0_80_0_0_7cd0ba80fd8061b6a5efdc0a7e2871d9.jpg
РИА Новости

СМИ: Пентагон выясняет вероятность использования коронавируса против США

10:23 24.04.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пентагон и американское разведывательное сообщество тщательно расследуют вероятность того, что противники США смогут использовать коронавирус нового типа в качестве биологического оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на представителей министерства обороны и разведслужб.
По данным издания, такое положение дел демонстрирует растущее понимание вируса и рисков, которые он несет, со стороны аппарата национальной безопасности. Как отметили чиновники, это не означает, что они считают, что вирус был создан намеренно для использования в качестве оружия.
Между тем, как пишет издание, разведывательное сообщество приступило к оценке потенциала противников для использования коронавируса в качестве оружия, в частности, против целей особой важности. Министерство обороны недавно переключило свое внимание на более тщательный мониторинг такой возможности, заявили три источника, знакомые с ситуацией.
Программа химической и биологической программы Пентагона, играющая ключевую роль в реализации стратегии по противодействию оружию массового уничтожения, продолжает поддерживать меры по борьбе с COVID-19, принимаемые управлением здравоохранения министерства обороны (DHA), министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) и агентством США по чрезвычайным ситуациям FEMA, заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс. Он отметил, что это включает более 150 миллионов долларов инвестиций программы Пентагона на диагностику, вакцины, терапевтические меры и моделирование. При этом Эндрюс не стал комментировать вопрос о том, расследует ли Пентагон возможность использования противниками вируса в качестве оружия. По его словам, основным вопросом остается происхождение вируса, а также то, что китайское правительство знало о нем на раннем этапе.
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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американская сторона рассматривает версии о том, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и намерена установить его происхождение. Трамп пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКитайУханьСШАПентагонБезопасностьВ мире
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