В Крыму выявили четыре новых случая заболевания COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 57, за сутки прибавились четверо зараженных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"У нас не очень хорошие новости, у нас новых четыре заболевших, все из семейных очагов, что характерно – все без симптоматики", - сообщил Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Новые случаи выявлены в Ялте, Бахчисарае и Джанкое в ранее выявленных очагах инфекции.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.