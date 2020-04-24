В Филатовской больнице лечатся более 900 человек с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 900 человек с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице в Москве, сообщил ее главный врач Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1540. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1519. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 922. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 80. В ОРИТ: 148. На ИВЛ: 80", - написал Вечорко в Facebook.