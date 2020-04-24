В ДНР в марте из-за обстрелов были повреждены более 500 домов

"Только за март текущего года на территории республики 501 частный жилой дом получил повреждения в результате боевых действий", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По его словам, всего за время конфликта в республике было повреждено почти 27,8 тысячи домов, около 43% из них восстановлено.