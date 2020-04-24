В ДНР в марте из-за обстрелов были повреждены более 500 домов

ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Более 500 домов в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждено в марте в результате обстрелов, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.
Ранее в ДНР заявляли об усилении интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков.
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"Только за март текущего года на территории республики 501 частный жилой дом получил повреждения в результате боевых действий", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
По его словам, всего за время конфликта в республике было повреждено почти 27,8 тысячи домов, около 43% из них восстановлено.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.