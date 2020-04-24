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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T10:08
https://ria.ru/20200424/1570500907.html
Число заразившихся коронавирусом в ВСУ выросло до 51
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1036x0_80_0_0_b9e55b05d9cf0870a9c0fc94717cd639.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в ВСУ выросло до 51

10:08 24.04.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в вооруженных силах Украины выросло до 51, выздоровели 15 человек, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
Ранее командование медицинских сил сообщало о 46 случаях заражения коронавирусом в ВС Украины, шесть человек выздоровели, двое скончались. По последним данным минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 7,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 193 летальных, 601 человек выздоровел.
"На 7.00 (совпадает с мск) 24 апреля в вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и два летальных случая", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 342 человека.
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Указывается, что за сутки подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом, состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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