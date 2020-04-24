Число заразившихся коронавирусом в ВСУ выросло до 51

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом в вооруженных силах Украины выросло до 51, выздоровели 15 человек, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

Ранее командование медицинских сил сообщало о 46 случаях заражения коронавирусом в ВС Украины, шесть человек выздоровели, двое скончались. По последним данным минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 7,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 193 летальных, 601 человек выздоровел.

"На 7.00 (совпадает с мск) 24 апреля в вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и два летальных случая", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook

По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 342 человека.

Указывается, что за сутки подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом, состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.