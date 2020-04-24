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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T10:08
https://ria.ru/20200424/1570500874.html
В Госдуме просят проработать вопрос утилизации масок в составе ТКО
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1036x0_80_0_0_829bb5eabbacbdb9851d48af8f3e6b68.jpg
РИА Новости

В Госдуме просят проработать вопрос утилизации масок в составе ТКО

10:08 24.04.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды просит Минздрав и Роспотребнадзор проработать вопрос обеззараживания использованных медицинских масок в составе бытового мусора, соответствующее письмо глава комитета направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
"Прошу вас проработать вопрос о возможности распространения санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами на медицинские отходы, образующиеся в составе ТКО, включая требования к инфраструктуре накопления, транспортировки, обработки и обезвреживания таких отходов", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).
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Он пояснил, что санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, согласно которым их захоронение происходит только после обеззараживания, не распространяется на ТКО (твёрдые коммунальные отходы). Однако в настоящее время ввиду большого спроса на такие медизделия они массово выбрасываются после использования в быту и попадают в обычные урны, мусоропроводы и контейнеры, а затем отправляются на полигоны.
"В условиях значительного роста объемов образования и захоронения использованных потенциально опасных средств индивидуальной защиты в составе ТКО и отсутствия нормативного регулирования обращения с такими отходами возникают риски, связанные с обеспечением экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности", - говорится в документе.
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Бурматов пояснил РИА Новости, что комитет обращается к Минздраву и Роспотребнадзору, чтобы отношение к утилизированным в быту медицинским маскам было как к отходам, которые образуются в больницах.
"Маска, которую носит больной человек дома или на улице и выбрасывает потом в обычную урну, ничем не отличается от маски, которую носит больной человек в больнице. Только больничную сейчас обезвредят, а уличную нет. Очень опасная ситуация. Огромное количество инфицированных отходов просто на улицах в контакте со случайными людьми", - сказал Бурматов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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