В Госдуме просят проработать вопрос утилизации масок в составе ТКО

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды просит Минздрав и Роспотребнадзор проработать вопрос обеззараживания использованных медицинских масок в составе бытового мусора, соответствующее письмо глава комитета направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

"Прошу вас проработать вопрос о возможности распространения санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами на медицинские отходы, образующиеся в составе ТКО, включая требования к инфраструктуре накопления, транспортировки, обработки и обезвреживания таких отходов", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).

Он пояснил, что санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, согласно которым их захоронение происходит только после обеззараживания, не распространяется на ТКО (твёрдые коммунальные отходы). Однако в настоящее время ввиду большого спроса на такие медизделия они массово выбрасываются после использования в быту и попадают в обычные урны, мусоропроводы и контейнеры, а затем отправляются на полигоны.

"В условиях значительного роста объемов образования и захоронения использованных потенциально опасных средств индивидуальной защиты в составе ТКО и отсутствия нормативного регулирования обращения с такими отходами возникают риски, связанные с обеспечением экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности", - говорится в документе.

Бурматов пояснил РИА Новости, что комитет обращается к Минздраву и Роспотребнадзору, чтобы отношение к утилизированным в быту медицинским маскам было как к отходам, которые образуются в больницах.

"Маска, которую носит больной человек дома или на улице и выбрасывает потом в обычную урну, ничем не отличается от маски, которую носит больной человек в больнице. Только больничную сейчас обезвредят, а уличную нет. Очень опасная ситуация. Огромное количество инфицированных отходов просто на улицах в контакте со случайными людьми", - сказал Бурматов.