КамАЗ успешно испытал беспилотные грузовики в Арктике

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Беспилотные грузовики Беспилотные грузовики КамАЗа успешно преодолели две с половиной тысячи километров на Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении компании.

Испытания прошли в рамках совместного проекта "Газпром нефти" и КамАЗа. Провести их позволили поправки, упрощающие допуск высокоавтоматизированных транспортных средств на дороги общего пользования и расширяющие географию эксперимента по их тестированию.

Целью испытаний было подтвердить потенциальную эффективность беспилотных грузовиков. В результате машины без водителей продемонстрировали, что могут передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Контроль за грузовиками велся из центра управления на Восточно-Мессояхском месторождении.

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотников — неограниченная работоспособность. Машины с системой автономного управления не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. По сравнению с пилотируемыми грузовиками беспилотные КамАЗы на 50 процентов более безопасны и позволяют на 10-15 процентов снизить издержки при грузоперевозках.

"Несмотря на то что беспилотные технологии — явление сравнительно новое для России, спрос на беспилотные автомобили КамАЗ стал очевидным еще несколько лет назад, и компания давно работает в этой области. Сегодня интерес к внедрению беспилотных перевозок среди промышленных предприятий увеличивается, постепенно формируется законодательная база, что открывает перед нами новые возможности", — заявил заместитель гендиректора компании по развитию Ирек Гумеров.