В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия силовиками за сутки

В четверг в ДНР сообщили о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин, также вели огонь из зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.