В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом до 431

Власти Грузии ввели чрезвычайное положение до 22 мая и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 05.00 мск). Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 27 апреля введен запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей. Представители грузинских властей сообщают, что страна перешла в фазу внутреннего распространения коронавируса и ожидают в ближайшие 2-3 недели эпидемического пика. В четверг сообщалось о 425 инфицированных.