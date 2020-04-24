В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом до 431

ТБИЛИСИ, 24 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 431, вылечились 114 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
Власти Грузии ввели чрезвычайное положение до 22 мая и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 05.00 мск). Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 27 апреля введен запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей. Представители грузинских властей сообщают, что страна перешла в фазу внутреннего распространения коронавируса и ожидают в ближайшие 2-3 недели эпидемического пика. В четверг сообщалось о 425 инфицированных.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 431, среди них выздоровели - 114, смертельных случаев - пять, в режиме карантина находятся 5126 человек, под наблюдением - 578, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - сообщается на сайте.
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Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, Нацбанка, беременные женщины и дети.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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