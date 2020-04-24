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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:55
https://ria.ru/20200424/1570500341.html
Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1,41 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1,41 тысячи

09:55 24.04.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1,41 тысячи, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 12 случаев заражения, всего выздоровели 430 человек, 40 умерли.
За четверг в республике провели 7401 тест на коронавирус, за все время – 90992.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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