МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1,41 тысячи, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 12 случаев заражения, всего выздоровели 430 человек, 40 умерли.

За четверг в республике провели 7401 тест на коронавирус, за все время – 90992.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.