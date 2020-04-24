Трех пассажиров вывозного рейса из Бангкока отправили в обсерватор

КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Три пассажира из 51, прибывших вывозным рейсом из Таиланда в Три пассажира из 51, прибывших вывозным рейсом из Таиланда в Красноярск через Новосибирск, помещены в обсерватор, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в четверг поздно вечером борт с красноярцами прибыл в аэропорт "Емельяново" и новосибирского "Толмачево".

"В аэропорту "Красноярск (Емельяново)" все пассажиры, прибывшие из Таиланда (с промежуточной остановкой в Новосибирске), прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров. Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия 48 пассажиров изолированы по месту проживания, три пассажира доставлены спецтранспортом в обсерватор", - говорится в сообщении.

После высадки пассажиров на борту воздушного судна проведена дезинфекция и генеральная уборка.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.