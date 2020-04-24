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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:49
https://ria.ru/20200424/1570500068.html
Московские врачи начали получать надбавки за борьбу с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570473450_0:0:1601:900_1036x0_80_0_0_5dbba7ca41059cc654d724998b5aa3d8.jpg
РИА Новости

Московские врачи начали получать надбавки за борьбу с коронавирусом

09:49 24.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские врачи в пятницу начнут получать региональные надбавки за борьбу с коронавирусом, федеральные надбавки начнут начислять на следующей неделе, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки", - сказала Ракова.
Уточняется, что для врачей федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей. Также надбавку получат врачи скорой помощи в размере 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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