Московские врачи начали получать надбавки за борьбу с коронавирусом

"Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки", - сказала Ракова.

Уточняется, что для врачей федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей. Также надбавку получат врачи скорой помощи в размере 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей.