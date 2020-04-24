Московские врачи начали получать надбавки за борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские врачи в пятницу начнут получать региональные надбавки за борьбу с коронавирусом, федеральные надбавки начнут начислять на следующей неделе, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки", - сказала Ракова.
Уточняется, что для врачей федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей. Также надбавку получат врачи скорой помощи в размере 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей.
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