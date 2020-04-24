В Саратовской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

"На 9.00 (8.00 мск) лабораторно подтверждены еще 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Среди заболевших детей нет. Пациенты в возрасте 18-29 лет - три человека, 30-39 лет - три, 40-49 лет - три, 50-59 лет - четыре, старше 60 лет - три. Состояние выявленных пациентов стабильное. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц... определен", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.