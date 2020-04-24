В Саратовской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 245 человек, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 23 апреля лабораторно подтверждены 229 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека с COVID-19 скончались, 30 человек выздоровели. Среди пациентов в Саратовской области 12 детей от одного года до 16 лет.
"На 9.00 (8.00 мск) лабораторно подтверждены еще 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Среди заболевших детей нет. Пациенты в возрасте 18-29 лет - три человека, 30-39 лет - три, 40-49 лет - три, 50-59 лет - четыре, старше 60 лет - три. Состояние выявленных пациентов стабильное. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц... определен", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что девять новых случаев выявили среди контактировавших с ранее заболевшими COVID-19, шесть - среди пациентов с ранее поставленным диагнозом внебольничная пневмония и еще один - по результатам проверки людей из группы риска.
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"Вновь выявленные пациенты распределены по территории следующим образом: в городе Саратове - четыре, в Балаковском, Балашовском, Ершовском районах - по два, в Вольском, Новоузенском, Перелюбском, Пугачевском, Романовском и Энгельсском - по одному. География заболеваемости в области за сутки не изменилась", - отмечается в сообщении.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
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