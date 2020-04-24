В Москве медработников обеспечат тестами на наличие иммунитета к COVID-19

"Быстрые экспресс-тесты, которые прошли у нас испытание в двух наших больницах, показали хороший результат. Они выявляют иммуноглобулины, которые позволяют определить не только наличие болезни, но и сказать, болел ли человек ранее и выработаны ли у него антитела. Такими тестами будут обеспечены все медицинские работники", - сообщила Ракова в интервью Первому каналу.