В Москве медработников обеспечат тестами на наличие иммунитета к COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экспресс-тестами, позволяющими определить наличие иммунитета к коронавирусу, будут обеспечены все медики Москвы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Быстрые экспресс-тесты, которые прошли у нас испытание в двух наших больницах, показали хороший результат. Они выявляют иммуноглобулины, которые позволяют определить не только наличие болезни, но и сказать, болел ли человек ранее и выработаны ли у него антитела. Такими тестами будут обеспечены все медицинские работники", - сообщила Ракова в интервью Первому каналу.
Кроме того, со следующей недели будут дополнительно увеличены возможности по проведению лабораторных исследований. По словам Раковой, на коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных для лечения коронавирусной инфекции.
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