В России провели более 2,5 миллионов тестов на коронавирус

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 2,5 миллиона тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 161 тысяча человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 2,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 161 тысяча человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 150 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.