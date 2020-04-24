В Москве для пациентов с ОРВИ создали информационный центр

" Мы создали специальную организационную структуру – информационный мониторинговый центр, в который привлекли работников центров госуслуг. Сейчас в нем работает 150 человек, мы планируем увеличить их количество до 350-400", - сообщила Ракова.

Заммэра добавила, что совместно с медиками сотрудники центра мониторинга разработали специальные чек-листы, которые заполняются в ходе общения с пациентами. Операторы каждый день звонят им, чтобы уточнить самочувствие. По чек-листам специалисты сверяются с состоянием пациента. Если оператор центра мониторинга видит подозрительные симптомы (высокая температура, сухой кашель, боли в груди и прочее) и состояние человека ухудшается - данные оперативно передаются лечащему врачу поликлиники, который принимает решение о дальнейшей тактике лечения.