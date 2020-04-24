Жителей Камчатки обязали носить маски из-за COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Обязательный масочный режим введён на Камчатке в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что с пятницы при передвижении на общественном транспорте, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций, включая многофункциональные центры предоставления услуг и центры занятости населения жители края обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски).

"Мной принято решение о том, что во всех местах возможного скопления людей на полуострове в обязательном порядке вводится масочный режим. Так, в магазинах ношение масок является обязательным. Если вы будете без маски, вам может быть сделано замечание или наложен административный штраф. Прошу это учитывать при выходе из дома. Маска является сейчас одним из самых эффективных способов предохранения от заболевания коронавирусной инфекцией", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Владимира Солодова.

По его словам, что в настоящее время благодаря помощи камчатских предпринимателей в регион поступило 700 тысяч медицинских масок, которые доступны в торговых сетях. Еще 300 тысяч масок поступят до конца недели. Развернуто производство масок и внутри региона.

"Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности в их адрес. Не дожидаясь поступления официальных заказов, они за свой счет все закупили, поэтому с сегодняшнего дня дефицита с наличием средств индивидуальной защиты в Петропавловске нет. Я сам удостоверился, что они доступны по цене 29-30 рублей. Цена не очень низкая, но ниже, к сожалению, достать их сейчас просто невозможно", - отметил Солодов.

По данным властей, в настоящее время на территории Камчатского края зарегистрировано 84 случая заболевания COVID-19. В числе инфицированных семь детей в возрасте до 16 лет. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, часть инфицированных без клинических проявлений оставлены на местах.