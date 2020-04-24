Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:39
https://ria.ru/20200424/1570499370.html
Жителей Камчатки обязали носить маски из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463407_0:0:3079:1732_1036x0_80_0_0_b5965f2c81c25a0f28d73627c4c7e71f.jpg
РИА Новости

Жителей Камчатки обязали носить маски из-за COVID-19

09:39 24.04.2020
814
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Обязательный масочный режим введён на Камчатке в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что с пятницы при передвижении на общественном транспорте, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций, включая многофункциональные центры предоставления услуг и центры занятости населения жители края обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски).
"Мной принято решение о том, что во всех местах возможного скопления людей на полуострове в обязательном порядке вводится масочный режим. Так, в магазинах ношение масок является обязательным. Если вы будете без маски, вам может быть сделано замечание или наложен административный штраф. Прошу это учитывать при выходе из дома. Маска является сейчас одним из самых эффективных способов предохранения от заболевания коронавирусной инфекцией", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Владимира Солодова.
По его словам, что в настоящее время благодаря помощи камчатских предпринимателей в регион поступило 700 тысяч медицинских масок, которые доступны в торговых сетях. Еще 300 тысяч масок поступят до конца недели. Развернуто производство масок и внутри региона.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности в их адрес. Не дожидаясь поступления официальных заказов, они за свой счет все закупили, поэтому с сегодняшнего дня дефицита с наличием средств индивидуальной защиты в Петропавловске нет. Я сам удостоверился, что они доступны по цене 29-30 рублей. Цена не очень низкая, но ниже, к сожалению, достать их сейчас просто невозможно", - отметил Солодов.
По данным властей, в настоящее время на территории Камчатского края зарегистрировано 84 случая заболевания COVID-19. В числе инфицированных семь детей в возрасте до 16 лет. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, часть инфицированных без клинических проявлений оставлены на местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
200019
Распространение нового коронавирусаКамчатский крайОбщество
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14В Дании снимут большинство ограничений по COVID-19 в начале июня
11:14В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1436
11:12В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии
11:12Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке
11:12В Аргентине вывозной рейс ждут 170 россиян
11:12В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200
11:08Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
11:07В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заболевания COVID-19
11:07Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
11:07Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
11:07В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая
11:04На Урале вторые сутки горит Ильменский заповедник
11:03В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
11:02Названа основная причина распространения коронавируса
10:59"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
10:59В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
10:59Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут посетить Италию
10:57Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
Лента новостейМолния