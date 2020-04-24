Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T09:39
https://ria.ru/20200424/1570499339.html
Сотрудников Челябинского меткомбината будут судить за загрязнение реки
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/06/1563770688_0:0:1193:671_1036x0_80_0_0_71b7fb73498e10e04addb4b36d68747c.jpg
РИА Новости

Сотрудников Челябинского меткомбината будут судить за загрязнение реки

09:39 24.04.2020
1574
© Фото : группа во ВКонтакте "Типичный Челябинск"Вода в реке Миасс, окрашенная в зеленый цвет
Вода в реке Миасс, окрашенная в зеленый цвет
© Фото : группа во ВКонтакте "Типичный Челябинск"
Вода в реке Миасс, окрашенная в зеленый цвет. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении троих должностных лиц ПАО "Челябинский металлургический комбинат", которые не обеспечили экологическую безопасность в работе предприятия и допустили загрязнение реки вредными веществами, дело направлено в суд, сообщило в пятницу региональное СУСК РФ.
По данным следствия, обвиняемые в 2016-2018 годах нарушали свои должностные обязанности в части обеспечения экологической безопасности при работе предприятия. Это привело к сбросу в реку Миасс загрязняющих веществ, концентрация которых значительно превышала показатели предельно допустимых норм. Эксперты подсчитали, что причиненный вред превысил 250 миллионов рублей.
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера ПАО "ЧМК", начальника управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности предприятия и его заместителя... Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, приняты меры для взыскания ущерба", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
Как уточняет пресс-центр прокуратуры региона, для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Кроме того, предприятием проведены работы по устранению вредного воздействия на окружающую среду на сумму более 100 миллионов рублей.
По данным прокуратуры, уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Металлургический районный суд Челябинска.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
15 ноября 2019, 13:42
СК завел дело после загрязнения реки в Сибири из-за прорыва дамб
1610000
ЧелябинскЧелябинский металлургический комбинатЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14В Дании снимут большинство ограничений по COVID-19 в начале июня
11:14В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1436
11:12В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии
11:12Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке
11:12В Аргентине вывозной рейс ждут 170 россиян
11:12В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200
11:08Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
11:07В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заболевания COVID-19
11:07Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
11:07Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
11:07В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая
11:04На Урале вторые сутки горит Ильменский заповедник
11:03В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
11:02Названа основная причина распространения коронавируса
10:59"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
10:59В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
10:59Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут посетить Италию
10:57Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
Лента новостейМолния