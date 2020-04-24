Сотрудников Челябинского меткомбината будут судить за загрязнение реки

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении троих должностных лиц ПАО "Челябинский металлургический комбинат", которые не обеспечили экологическую безопасность в работе предприятия и допустили загрязнение реки вредными веществами, дело направлено в суд, сообщило в пятницу региональное СУСК РФ.
По данным следствия, обвиняемые в 2016-2018 годах нарушали свои должностные обязанности в части обеспечения экологической безопасности при работе предприятия. Это привело к сбросу в реку Миасс загрязняющих веществ, концентрация которых значительно превышала показатели предельно допустимых норм. Эксперты подсчитали, что причиненный вред превысил 250 миллионов рублей.
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера ПАО "ЧМК", начальника управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности предприятия и его заместителя... Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, приняты меры для взыскания ущерба", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
Как уточняет пресс-центр прокуратуры региона, для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Кроме того, предприятием проведены работы по устранению вредного воздействия на окружающую среду на сумму более 100 миллионов рублей.
По данным прокуратуры, уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Металлургический районный суд Челябинска.
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