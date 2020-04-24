Кавказский заповедник готовится встречать туристов летом

СОЧИ, 24 апр – РИА Новости. Подготовка объектов Кавказского заповедника к приему туристов в летнем сезоне после завершения карантина, введенного из-за коронавируса, идет по графику, говорится в сообщении управления территорией.

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 30 апреля. Для туристов были закрыты все объекты нацпарка и Кавказского заповедника. Однако подготовка к лету продолжается, после отмены карантина 16 туристических маршрутов общей протяженностью 635 километров будут снова доступны для гостей.

"К летнему туристическому сезону в Кавказском заповеднике будут готовы в срок. Введенные ограничения из-за распространения коронавируса не отразились на подготовке к летнему туристическому сезону… Работы ведутся силами госинспекторов и оперативной группы заповедника. Первый этап подготовки к летнему сезону, по поручению директора, должен быть завершен до 1 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчистка и оборудование маршрутов проходит в три этапа. Сначала инспектируют и приводят в порядок инфраструктуру и территорию, расположенную на высоте до одной тысячи метров, на втором этапе - до 1,8 тысячи метров. На высоте от двух тысяч метров и выше проводятся работы в июне, когда растает снег.

Отдельное внимание на объектах уделяется технике безопасности: ограждению опасных участков, оборудование безопасных и удобных спусков и проходов, установке аншлагов и предупреждающих знаков.

"Сейчас мы практически закончили подготовку рекреационных объектов. На кордоне Лаура и в вольерном комплексе провели инвентаризацию, строим домики для животных. В Южных культурах полностью закончена подготовка к сезону. Отремонтирован главный вход, заканчивается оформление входной группы со стороны Имеретинской низменности, чтобы туристам было удобнее заходить в парк. Готова тисо-самшитовая роща. Проведены мероприятия по укладке новых лестниц, перил и ограждений", - рассказал директор заповедника Сергея Шевелева.