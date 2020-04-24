Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
"Инфекция так глубоко проникла в город, и ее особенность в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от банальной простуды", - сказала Ракова.
По её словам, сейчас не только важно оставаться дома, но и внимательно прислушиваться ко всем сигналам организма.
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