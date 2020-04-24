В Тамбовской области шесть детей заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Шесть детей в возрасте от двух до 17 лет оказались среди 35 жителей Шесть детей в возрасте от двух до 17 лет оказались среди 35 жителей Тамбовской области , у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает администрация региона.

"Тридцать пять новых случаев сегодня. Из них 11 мужчин, 18 женщин, 6 детей (мальчики 2, 14, 16 лет и девочки 10, 14, 17 лет). Возраст взрослых от 20 до 79 лет. Пятеро прибыли из других регионов, 30 контактных", - говорится в сообщении.

По данным властей, все новые пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 298 (37 из них выздоровели: 30 выписаны из стационара, 7 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход)", - информирует обладминистрация.

Опрос Как вам на самоизоляции? 24.2 % Невыносимо 36.1 % Терпимо 11.9 % Мне нравится 27.8 % Я работаю, так что не чувствуется самоизоляции Проголосовать

Госпитализированы 148 человек, у 86 диагноз подтвержден, 15 - с подозрением, у шести - отрицательный диагноз и у 41 анализы в работе. Из госпитализированных у 52 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 936 (из них подтверждённых случаев - 174, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 1939. Выписано из больниц – 69. Всего обследованных лиц - 3092", - говорится в сообщении.