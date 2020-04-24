В Астраханской области умерла четвертая пациентка с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Четвертая пациентка, у которой подтвердился Четвертая пациентка, у которой подтвердился коронавирус , скончалась в Астраханской области , у нее были сопутствующие заболевания, сообщает управление администрации губернатора региона.

"В реанимационном боксе областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги скончалась пациентка 1953 года рождения с COVID-19", - говорится в сообщении.

Женщина обратилась поликлинику 30 марта, ей был поставлен диагноз "правосторонняя пневмония". В этот же день ее госпитализировали.

Первый анализ на коронавирус был отрицательным. Однако 10 апреля ей стало хуже, пациентку перевели в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Анализ на коронавирус от 14 апреля дал положительный результат. Развилась полиорганная недостаточность на фоне хронической гипертонии, атеросклероза и ожирения.

По данным министерства здравоохранения области, на 24 апреля в регионе зарегистрированы 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 25 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии 29 человек выздоровели.