Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 79

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось с вечера четверга на 79 и составило утром в пятницу 14 882, еще один пациент скончался, общее число умерших - 193 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 09.00 пятницы, 139 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 107 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
За ночь 74 человека выздоровели, общее число выздоровевших достигло 5685 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.