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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:31
https://ria.ru/20200424/1570499042.html
Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 79
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912808_0:208:3072:1936_1036x0_80_0_0_3d86ed28e8eb4b8f7c41f83b1c125604.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 79

09:31 24.04.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкТель-Авив
Тель-Авив
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Тель-Авив
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось с вечера четверга на 79 и составило утром в пятницу 14 882, еще один пациент скончался, общее число умерших - 193 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 09.00 пятницы, 139 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 107 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
За ночь 74 человека выздоровели, общее число выздоровевших достигло 5685 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
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