На Украине выявили 477 случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 24 апреля на Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.