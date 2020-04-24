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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T10:00
https://ria.ru/20200424/1570498894.html
На Украине выявили 477 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 477 случаев заражения коронавирусом

09:26 24.04.2020 (обновлено: 10:00 24.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине выросло на 477, до 7647, всего умерли 193 человека, выздоровели – 601, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 24 апреля на Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.
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По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 1199, Киеве – 1122, Ивано-Франковской – 684, Тернопольской – 532 и Киевской областях – 505.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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