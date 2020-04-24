На Украине выявили 477 случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине выросло на 477, до 7647, всего умерли 193 человека, выздоровели – 601, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 24 апреля на Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.
По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 1199, Киеве – 1122, Ивано-Франковской – 684, Тернопольской – 532 и Киевской областях – 505.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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