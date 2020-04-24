В Калмыкии еще один пациент вылечился от коронавирусной инфекции

ВОЛГОГРАД, 24 апр – РИА Новости. Еще один житель Калмыки выздоровел от коронавирусной инфекции, всего выписаны из больницы в регионе 17 человек, сообщил во время прямой трансляции министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
По данным местного Роспотребнадзора, на 23 апреля в регионе 106 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 16 человек, четыре человека в тяжелом состоянии, трое скончались.
"Ситуация за прошедшие сутки – 109 заболевших, 107 подтверждено на федеральном уровне, 2 на региональном уровне… Выписано 17 человек, с выздоровлением от коронавирусной инфекцией", - сообщил Кикенов. Таким образом, за сутки выздоровел еще один пациент, а также выявлен один новый случай коронавируса в регионе.
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Ранее сообщалось, что Кикенов находится дома на самоизоляции после работы на протяжении более недели в инфекционном госпитале для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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