В Калмыкии еще один пациент вылечился от коронавирусной инфекции

"Ситуация за прошедшие сутки – 109 заболевших, 107 подтверждено на федеральном уровне, 2 на региональном уровне… Выписано 17 человек, с выздоровлением от коронавирусной инфекцией", - сообщил Кикенов. Таким образом, за сутки выздоровел еще один пациент, а также выявлен один новый случай коронавируса в регионе.