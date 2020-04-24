Вывозной рейс с жителями Дальнего Востока вылетел из Денпасара

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Якутия" с жителями Дальнего Востока вылетел из Денпасара (остров Бали, Индонезия) во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель справочной перевозчика.
Ранее Минкомсвязи РФ в телеграмм-канале "Госуслуги: Бали - РФ", созданном для координации вывоза россиян, сообщал, что на борт смогут попасть только пассажиры, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе.
24 апреля, 09:06Названы условия снятия ограничений по коронавирусу
"Самолет вылетел в 12.09 по местному времени. По пути совершит посадку в Маниле. Прибытие во Владивосток в 01.00 (местного времени 25 апреля (18.00 мск 24 апреля)", - сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель "Якутии", на борту, предварительно, 120 пассажиров.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
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