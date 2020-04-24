Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:21
https://ria.ru/20200424/1570498788.html
В Приморье открыли госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

В Приморье открыли госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек

09:21 24.04.2020
2924
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в коронавирусном стационаре. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек открыли на базе "Дальзаводской" больницы во Владивостоке, он оснащен всем необходимым оборудованием, включая более 100 аппаратов ИВЛ, сообщает краевое правительство.
"Инфекционный госпиталь на 400 коек заработал на базе "Дальзаводской" больницы... оснащен всем необходимым оборудованием – в нем установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, подключен к кислороду коечный фонд и функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Открытие инфекционного центра в Новой Москве
23 апреля, 11:48Распространение нового коронавируса
Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя главка МВД
Отмечается, что рабочие места медперсонала максимально автоматизированы, сведены к минимуму бумажные носители.
По словам главного врача больницы Елены Новицкой, которые приводятся в сообщении, штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов. Между сотрудниками, включая административный и технический персонал, организована связь с помощью рации на 15-ти каналах.
"Для проживания персонала мы предоставим гостиницу, автобус для их перевозки", – приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.
Главврач больницы также отметила важность того, что остается возможность оказания многопрофильной помощи по неврологии, хирургии, гинекологии и другим специальностям для поступающих в госпиталь больных коронавирусом.
"Весь коллектив, обладающий уникальными компетенциями, продолжит оказывать помощь по своему профилю", – отметила главврач.
По последним данным, в регионе были официально подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 32 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
110001
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоВладивостокПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии
11:12Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке
11:12В Аргентине вывозной рейс ждут 170 россиян
11:12В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200
11:08Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
11:07В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заболевания COVID-19
11:07Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
11:07Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
11:07В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая
11:04На Урале вторые сутки горит Ильменский заповедник
11:03В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
11:02Названа основная причина распространения коронавируса
10:59"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
10:59В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
10:59Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут посетить Италию
10:57Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
10:54Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
10:52Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
Лента новостейМолния