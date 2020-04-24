В Приморье открыли госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек открыли на базе "Дальзаводской" больницы во Владивостоке, он оснащен всем необходимым оборудованием, включая более 100 аппаратов ИВЛ, сообщает краевое правительство.
"Инфекционный госпиталь на 400 коек заработал на базе "Дальзаводской" больницы... оснащен всем необходимым оборудованием – в нем установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, подключен к кислороду коечный фонд и функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рабочие места медперсонала максимально автоматизированы, сведены к минимуму бумажные носители.
По словам главного врача больницы Елены Новицкой, которые приводятся в сообщении, штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов. Между сотрудниками, включая административный и технический персонал, организована связь с помощью рации на 15-ти каналах.
"Для проживания персонала мы предоставим гостиницу, автобус для их перевозки", – приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.
Главврач больницы также отметила важность того, что остается возможность оказания многопрофильной помощи по неврологии, хирургии, гинекологии и другим специальностям для поступающих в госпиталь больных коронавирусом.
"Весь коллектив, обладающий уникальными компетенциями, продолжит оказывать помощь по своему профилю", – отметила главврач.
По последним данным, в регионе были официально подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 32 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.
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