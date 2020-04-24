В Приморье открыли госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Госпиталь для больных Госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек открыли на базе "Дальзаводской" больницы во Владивостоке , он оснащен всем необходимым оборудованием, включая более 100 аппаратов ИВЛ, сообщает краевое правительство.

"Инфекционный госпиталь на 400 коек заработал на базе "Дальзаводской" больницы... оснащен всем необходимым оборудованием – в нем установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, подключен к кислороду коечный фонд и функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие места медперсонала максимально автоматизированы, сведены к минимуму бумажные носители.

По словам главного врача больницы Елены Новицкой, которые приводятся в сообщении, штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов. Между сотрудниками, включая административный и технический персонал, организована связь с помощью рации на 15-ти каналах.

"Для проживания персонала мы предоставим гостиницу, автобус для их перевозки", – приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко

Главврач больницы также отметила важность того, что остается возможность оказания многопрофильной помощи по неврологии, хирургии, гинекологии и другим специальностям для поступающих в госпиталь больных коронавирусом.

"Весь коллектив, обладающий уникальными компетенциями, продолжит оказывать помощь по своему профилю", – отметила главврач.

По последним данным, в регионе были официально подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 32 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.