Прокурор Техаса обвинил фирму в завышении цен на яйца на 300 процентов

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура южного американского штата Генеральная прокуратура южного американского штата Техас подала иск в отношении компании Cal-Maine Foods за необоснованное повышение цен на яйца более чем на 300% в условиях пандемии коронавируса, говорится в заявлении генпрокурора штата.

Согласно поданному иску, компания контролирует около 20% поставок яиц по всей стране. При этом на фоне ситуации с коронавирусом цена на яйца этой фирмы увеличилась с примерно 1 доллара за 12 штук (одну упаковку) до 3,44 долларов. В результате власти требуют более 100 тысяч долларов в качестве компенсации.

"Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон подал иск в отношении Cal-Maine Foods, основной компании-поставщика яиц в Техасе, за злоупотребление положением о бедствии в связи с COVID-19, введенным губернатором, и повышение цен на яйца примерно на 300%, когда фирма не испытывала проблем или значительных перебоев с поставками. Законы о продаже по завышенным ценам касаются всех лиц или организаций, продающих такие товары первой необходимости, как продукты питания", - говорится в заявлении.

Власти указали, что, согласно законам в сфере манипулирования ценами, нарушители возмещают ущерб, нанесенный потребителям, и выплачивают штраф в размере до 10 тысяч долларов за каждое нарушение. Если от их действий пострадали пожилые люди, то злоумышленники должны дополнительно выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.

Местная газета Houston Chronicle добавляет, что после того, как губернатор штата Грег Эббот объявил режим ЧП в начале марта, техасцы тут же начали закупаться, причем яйца и другие основные продукты пользовались таким высоким спросом, что многие магазины стали вводить ограничения на количество покупок в одни руки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса COVID-19 в США достигло 49 963, всего в стране заразились 869 172 человека.