Система здравоохранения Москвы работает в жестком режиме, заявила Ракова

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Система здравоохранения Москвы работает в жестком режиме, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала, выразив уверенность, что город справится с коронавирусом.
"Система здравоохранения московская работает в очень жёстком темпе, но я думаю, что силы есть и мы обязательно справимся", - сказала Ракова.
Она добавила, что в городе продолжают увеличивать количество коек для больных коронавирусом, до конца недели общее число коек в городе достигнет 22 тысяч.
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