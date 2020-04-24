Анализ на COVID-19 у премьера Финляндии показал отрицательный результат

ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин здорова, тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.
В четверг сообщалось, что у одного из помощников премьера положительный тест на коронавирус, в связи с этим Марин была изолирована в своей резиденции и работала удалённо.
"Результат коронатеста, взятый у премьер-министра Санны Марин, отрицательный. Премьер-министр Марин сегодня вернется к нормальной работе", - сообщает кабмин.
По последним данным, в Финляндии зарегистрированы 4284 случая заражения коронавирусом, 206 человек находились в больнице, из них 60 в реанимации, 172 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.
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