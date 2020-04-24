Анализ на COVID-19 у премьера Финляндии показал отрицательный результат

"Результат коронатеста, взятый у премьер-министра Санны Марин, отрицательный. Премьер-министр Марин сегодня вернется к нормальной работе", - сообщает кабмин.

По последним данным, в Финляндии зарегистрированы 4284 случая заражения коронавирусом, 206 человек находились в больнице, из них 60 в реанимации, 172 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.