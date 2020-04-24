В Харбине выявили два местных случая заражения коронавирусом

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Два местных случая заражения коронавирусом выявили за последние сутки в китайском городе Два местных случая заражения коронавирусом выявили за последние сутки в китайском городе Харбине , административном центре приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян , где в последнее время обострилась эпидемиологическая обстановка, следует из сообщения провинциального комитета по вопросам здравоохранения.

Уточняется, что оба заболевшие были бессимптомными носителями, однако после проявления болезни они были переквалифицированы в подтвержденные случаи.

Оба заболевших - 87-летние мужчины, которые находились в Харбинской больнице на этаже, где лежали пациенты с подтвержденным диагнозом, и имели тесный контакт с ними.

Кроме того, за последние сутки в Хэйлунцзяне выявлено 8 новых бессимптомных носителей коронавируса (7 - в Муданьцзяне , 1 - в Харбине). Всего же в провинции сейчас 57 бессимптомных носителей, у которых нет клинических проявлений. Все они граждане КНР , 23 из них приехали из-за границы.

По состоянию на 24 апреля, в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано 543 местных случая заражения, из больниц уже выписаны 470 человек, болеют еще 60 человек, из них 57 человек – в Харбине.

За последние сутки в провинции не выявлено новых ввозных случаев заражения, на данный момент в провинции болеют 370 человек, которые приехали из-за границы.

По данным генконсульства РФ в Харбине, среди заболевших и бессимптомных носителей граждан России нет.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян осложнилось из-за въезда из России граждан КНР, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Начиная с 12 апреля власти Харбина усилили меры профилактики, в том числе ввели ограничение по передвижению, а также 28-дневный обязательный карантин для всех прибывающих. Новые меры были введены после того, у двух жителей Харбина, которые не выезжали за границу, выявили пневмонию, вызванную COVID-19.

По данным генконсульства РФ в Харбине, все наземные погранпереходы на российско-китайской границе в настоящее время не работают в пассажирском направлении.