В Крыму оценили решение Киева блокировать в ООН резолюции по COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Блокирование украинской стороной в ООН резолюции об ослаблении санкционного режима в период пандемии является проявлением дремучего анахронизма, выходящего за рамки здравого смысла, сказал РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты региона, политолог Александр Форманчук.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на странице ведомства в Facebook, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии. Как отмечало ранее российское постпредство при ООН, 22 апреля группа западных и примкнувших к ним государств воспрепятстовала принятию предложенного Россией проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами проекта выступили 34 страны ООН. Документ призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран. Российские дипломаты назвали позицию Киева кощунственной.
"Позиция Киева – позиция твердолобого украинского национализма, которая не вписывается в логику здравого смысла. Мы то в Крыму и в России к этому уже привыкли, но сегодня это дремучий анахронизм. Поскольку пандемия и последствия от нее касаются всех, в том числе Украины и украинцев. Если не объединить усилия международного сообщества, то человечество будет только от этого проигрывать", - сказал Форманчук.
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Украинская сторона не меняет своего отношения к России, переносит его на сферу борьбы с пандемией, что явно выходит за рамки здравого смысла, считает он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.