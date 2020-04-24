В Крыму оценили решение Киева блокировать в ООН резолюции по COVID-19

"Позиция Киева – позиция твердолобого украинского национализма, которая не вписывается в логику здравого смысла. Мы то в Крыму и в России к этому уже привыкли, но сегодня это дремучий анахронизм. Поскольку пандемия и последствия от нее касаются всех, в том числе Украины и украинцев. Если не объединить усилия международного сообщества, то человечество будет только от этого проигрывать", - сказал Форманчук.