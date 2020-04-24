В Приморье вылечили 15% заболевших коронавирусом

В России за сутки от коронавируса вылечился 471 человек

В России за сутки от коронавируса вылечился 471 человек

"Сегодня еще восемь взрослых пациентов – четверо мужчин и четыре женщины, а также один ребенок дошкольного возраста, покинули инфекционные госпитали. Болезнь протекала у всех по-разному, кто-то перенес ее незаметно, кто-то прочувствовал все коварства инфекции", – говорится в сообщении.