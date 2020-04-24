В Приморье вылечили 15% заболевших коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Еще девять пациентов с коронавирусом в Приморье выписаны из инфекционного госпиталя во Владивостоке, таким образом, число вылечившихся составило 15% от общего количества заболевших в регионе, сообщает краевое правительство.
Ранее сообщалось о 23 выписанных.
"Сегодня еще восемь взрослых пациентов – четверо мужчин и четыре женщины, а также один ребенок дошкольного возраста, покинули инфекционные госпитали. Болезнь протекала у всех по-разному, кто-то перенес ее незаметно, кто-то прочувствовал все коварства инфекции", – говорится в сообщении.
У трех взрослых пациентов, выписавшихся в пятницу, коронавирус осложнил пневмонию, выявленную ранее. В детском госпитале в сейчас находятся 13 детей, у восьми из которых подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. В регионе зафиксировано 220 случаев коронавируса, два человека умерли.
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