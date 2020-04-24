Названы условия снятия ограничений по коронавирусу

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Киевском вокзале в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на Youtube назвал условия, при которых власти могут снять ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

По словам медика, для этого больницы должны иметь возможность в плановом режиме лечить всех больных, нуждающихся в госпитализации, не прибегая к кризисным стандартам лечения, когда врачу приходится выбирать, кого лечить.

Кроме того, на скорость снятия карантинных мер влияет способность государства тестировать людей с симптомами COVID-19 на наличие инфекции, а также отслеживать состояние подтвержденных пациентов и их контактов, добавил врач.

Вдобавок, необходимо, чтобы число новых случаев сокращалось, как минимум, в течение двух недель. По мнению Комаровского, это возможно только при наличии качественного массового тестирования.

Ситуацию с распространением коронавируса доктор предложил оценивать по двум параметрам: количеству пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также процент положительных диагнозов среди протестированных на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф