Google остановит найм сотрудников из-за коронавируса

"На этой неделе одному сотруднику по маркетингу было отправлено электронное письмо, ... в котором сообщалось о сокращении бюджета и новом запрете на прием на работу штатных сотрудников и сотрудников по контракту", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что заморозка найма и подобные сокращения бюджета представляют собой более радикальный шаг, чем то, что гендиректор Google Сундар Пичаи описал неделю назад. Тогда СМИ сообщали, что Google будет сокращать некоторые свои инвестиции до конца года в условиях кризиса на фоне COVID-19, начиная с найма. Тем не менее, в то время не было упоминаний о резких сокращениях бюджета или запрета на найм.