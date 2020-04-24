Россияне сократили покупки бензина во время самоизоляции на треть

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россияне на треть сократили объемы покупок бензина в период самоизоляции, говорится в исследовании ВТБ и входящего в группу этого банка оператора фискальных данных "Первый ОФД".
Исследование было проведено на основании данных из всех регионов России.
"Жители России после введения режима самоизоляции в период с 30 марта по 19 апреля по сравнению со средними значениями марта сократили объемы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно – на 36% - упали продажи АИ-92", - говорится в сообщении.
По данным исследования, больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.
При этом цены на все виды бензина при падении спроса на топливо весь период оставались стабильными: АИ-92 стоил в среднем 42,5 рубля за литр, АИ-95 – около 46 рублей за литр, дизтопливо продавалось по цене около 47,5 рубля за литр, указывается в материалах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 62 773 человек, всего скончались от болезни 555 человек, выздоровели 4,89 тысячи. В некоторых регионах РФ введен режим самоизоляции и другие ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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