Биолог рассказала о жизни животных, подозреваемых в передаче коронавируса

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ученые подозревали панголин и циветт в передаче коронавируса человеку, между тем звероящеры панголины - это самый ходовой товар в торговле дикими животными в мире, а пальмовых циветт в неволе истребили в Ученые подозревали панголин и циветт в передаче коронавируса человеку, между тем звероящеры панголины - это самый ходовой товар в торговле дикими животными в мире, а пальмовых циветт в неволе истребили в Китае после эпидемии SARS, рассказала РИА Новости участник конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова

Тысячи чешуек

Ранее китайские ученые заявляли, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через животное-посредника – предположительно, панголинов.

"Другое название панголинов - звероящеры. Они умеют сворачиваться, как ежик в клубок - от этого название pengguling от малайского "сворачивающийся в шар - и покрыты чешуйками. У них длинный мощный хвост, и они умеют лазить по деревьям. И хотя они и похожи на маленьких динозавров, они млекопитающие, рождают детенышей, выкармливают молоком", - сказала Воронцова.

Как уточнила биолог, панголинов в мире восемь видов: четыре живут в тропическом поясе Азии , остальные - в Африке (тропические леса к югу от Сахары ). Однако, два вида, обитавших в Азии, практически уничтожены. Они внесены в международный список охраны природы как находящиеся на грани исчезновения.

Как отметила биолог, катастрофические объемы торговли панголинами сначала обнаружили таможенники африканских стран, а потом и Китая.

"Ситуация с огромным количеством панголинов в продаже обнаружилась после того, как Китай начал осваивать Африку. Китайцы строят там дороги и производства. Кроме того, что это инженеры и строители, китайцы придерживаются своих культурных традиций, поэтому используют животных в медицине. Многие стремятся подработать нелегальной торговлей. Все началось со слонов. За десять лет их популяция в Африке почти исчезла из-за нелегальной торговли слоновой кости в страны Юго-Восточной Азии . До 2015 года ситуация с панголинами не выходила на первый план", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в 2015 году таможенники стали задерживать огромные партии чешуек панголинов.

"Таможня стала активно проверять, что уплывает на кораблях из Кении и стран Южной Африки. Искали бивни слонов, но выяснилось, что везут и чешуйки панголинов. Задержания были тоннами, чтобы добыть столько чешуек, нужно убить тысячи животных. Большинство партий отправлялось в Китай. Надо сказать, что Китай тоже подключился и начал задерживать партии у себя на таможне", - сказала биолог.

В 2016 году на заседании сторон Конвенции по торговле редкими видами основной темой было включение панголинов в первое приложение конвенции, что означает запрет на торговлю этими животными, заметила она.

"Панголины оказались самым торгуемым животным на международном рынке. В международной торговле животными, преимущественно нелегальной, преобладали сотни тысяч чешуек панголинов. Конкуренцию чешуйкам составляли только плавники акул", - добавила Воронцова.

Она пояснила, что панголинов используют в традиционной восточной медицине для лечения эпилепсии, истерии и множества других болезней.

"Панголинов очень сложно содержать или разводить в неволе, поскольку кормом им служат муравьи и термиты. И они могут съедать до двух килограммов в день. Такое количество насекомых невозможно им обеспечить", - заявила Воронцова.

Кофе от циветты

Также в предположениях о способах передачи коронавируса человеку от животных упоминались циветты, мясо которых съедобно.

"Циветты - это очаровательные зверьки. Живут они в субтропических лесах Африки и Юго-Восточной Азии. Они ведут ночной образ жизни, являются млекопитающими и хищниками. Местное население ест циветт, и их в огромном количестве продают на местных рынках. В отличие от панголинов, циветт можно содержать и разводить в неволе", - рассказала Воронцова.

Она добавила, что в Азии, в том числе на Борнео и Бали, циветт держат в клетках на кофейных плантациях. Здесь их кормят ягодами кофе, затем собирают помет, кофе очищают от экскрементов и продают.

"Считается, что у такого кофе потрясающий вкус. Животные при этом сидят в клетках, и ничего хорошего для них нет. Опять же, это возможных источник передачи вирусов от зверков к людям", - заявила Воронцова.

Она добавила, что циветты также входят в конвенцию, которая регулируют торговлю дикими животными, но во второе приложение, которое разрешает торговлю.

"В 2003 году, чтобы остановить эпидемию SARS в Китае, были уничтожены все пальмовые циветты в неволе. Ученые подозревали, что вирус передался человеку от циветт", - добавила биолог.