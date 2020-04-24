Киев рассказал о выздоровлении украинцев от COVID-19 за рубежом

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции украинцев, которые находятся за пределами страны, выросло до 56, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
Ранее сообщалось, что за границей выздоровели 50 граждан Украины.
"Сто шестьдесят один гражданин Украины проходит лечение, 56 граждан выздоровели, семь граждан Украины за границей умерли", - говорится в сообщении МИД в Facebook.
По данным ведомства, больше всего украинцев проходят лечение в Италии – 121.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.