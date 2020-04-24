Число заболевших COVID-19 в Северной Осетии за сутки увеличилось на 30

ПЯТИГОРСК, 24 апр - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Северной Осетии за сутки увеличилось на 30 и достигло 305, в четверг прирост составлял - 33, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"На 8.00 мск пятницы в республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 305 случаев (+30 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным ведомства на четверг, число случаев заражения увеличилось на 33 до 275.

В понедельник, по данным следствия, во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

После митинга главврач республиканской больницы Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что после несанкционированного митинга во Владикавказе возможен рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.