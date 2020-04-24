Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 24 апр- РИА Новости. Вахтовый автобус столкнулся с самосвалом в Новокузнецком районе, пострадали пять человек.

"Сегодня около 03.00 (23.00 мск четверга ) на территории Новокузнецкого района, на технологической дороге местного предприятия, произошло столкновение вахтового автобуса "Хендай Юниверс" и самосвала "Коматсу". Предварительно установлено, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса и четыре его пассажира бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в больницу... Всего на момент ДТП в автобусе находилось 23 человека", – говорится в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, четверых пострадавших мужчин в возрасте 30, 35, 36 и 40 лет в удовлетворительном состоянии доставили в медучреждение.