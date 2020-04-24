Пожар в Кемерово произошел за территорией кадетского училища

КЕМЕРОВО, 24 апр- РИА Новости. Возгорание в Кемерово произошло в строящемся здании за территорией президентского кадетского училища, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
Ранее сообщалось, что загорелось строящееся здание на территории президентского училища в Кемерово. По данным регионального главка МЧС, горение было оперативно локализовано, пострадавших нет. Выехавший на место глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о ликвидации пожара, отметив, что "никаких финансовых потерь и задержек в строительстве не будет, все сработали очень четко".
24 апреля, 07:13В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса
"В 10.45 по местному времени в строящемся здании второй очереди Кемеровского президентского училища, находящегося за территорией училища, в результате замыкания временной электропроводки произошло возгорание участка кровли. В результате действий дежурных сил возгорание было оперативно потушено в 11.05. Строящемуся зданию ущерба не нанесено, пострадавших нет", – сообщили агентству в пресс-службе ЦВО.