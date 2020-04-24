В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч

"На текущей неделе количество госпитализированных, то есть тяжелых больных, у которых развивается пневмония, становится все больше. Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1300-1400 человек, то сегодня это уже 1900 госпитализированных, в понедельник было 1800. Это требует подготовки дополнительных коек. Всего до конца недели мы развернем около 22 тысяч коек, включая федеральные и частные клиники", - отметила Ракова.