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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T08:49
https://ria.ru/20200424/1570497341.html
В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472430_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_c9be8d5f29f3a8e5b5fd256fd1e24a5f.jpg
РИА Новости

В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч

08:49 24.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Москве продолжается, всего до конца недели будет развернуто около 22 тысяч коек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На текущей неделе количество госпитализированных, то есть тяжелых больных, у которых развивается пневмония, становится все больше. Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1300-1400 человек, то сегодня это уже 1900 госпитализированных, в понедельник было 1800. Это требует подготовки дополнительных коек. Всего до конца недели мы развернем около 22 тысяч коек, включая федеральные и частные клиники", - отметила Ракова.
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По ее словам, в городе еще есть резерв коек, но он не бесконечен. Именно поэтому в Москве сейчас особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваемости, чтобы сократить количество тяжелых случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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