В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Москве продолжается, всего до конца недели будет развернуто около 22 тысяч коек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На текущей неделе количество госпитализированных, то есть тяжелых больных, у которых развивается пневмония, становится все больше. Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1300-1400 человек, то сегодня это уже 1900 госпитализированных, в понедельник было 1800. Это требует подготовки дополнительных коек. Всего до конца недели мы развернем около 22 тысяч коек, включая федеральные и частные клиники", - отметила Ракова.
По ее словам, в городе еще есть резерв коек, но он не бесконечен. Именно поэтому в Москве сейчас особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваемости, чтобы сократить количество тяжелых случаев заболевания.
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