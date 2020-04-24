Вирусолог оценил риск второй волны коронавируса

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, насколько вероятна вторая волна коронавирусной инфекции.
Он отметил, что по всем признакам вирус "пришел надолго" и хотя к лету заболеваемость, скорее всего, снизится, осенью число зараженных снова может вырасти. По словам специалиста, для настоящей борьбы с коронавирусом необходима вакцина.
"Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный", — заключил Альштейн в комментарии "КП".
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.