Во Владивостоке увеличат число автобусов на маршрутах

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Власти Владивостока решили с понедельника увеличить количество автобусов на городских маршрутах, которое было сокращено в рамках режима самоизоляции, сообщает мэрия.
"Сегодня, 24 апреля, на 93 маршрутах города работают 387 автобусов. Обычно такое количество машин у нас работает в выходные дни. Но в связи с введением режима самоизоляции пассажиропоток резко сократился, более чем на 50%, и мы приняли решение сократить количество автобусов. Тем не менее, в последние дни мы видим, что утром и вечером на некоторых маршрутах пассажиров стало несколько больше. Чтобы не создавать неудобств горожанам, количество автобусов увеличим", – сказал начальник управления транспорта мэрии Александр Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что количество автобусов будет увеличено до 400-450 единиц в утренние и вечерние часы. Каждое транспортное средство должно проходить ежедневную процедуру дезинфекции, а также несколько санитарных обработок в течение дня. Это же требование касается и такси.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. В регионе зафиксировано 220 случаев заражения СCOVID-19, два человека умерли, выписано 23 пациента.
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