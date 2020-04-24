Во Владивостоке увеличат число автобусов на маршрутах

"Сегодня, 24 апреля, на 93 маршрутах города работают 387 автобусов. Обычно такое количество машин у нас работает в выходные дни. Но в связи с введением режима самоизоляции пассажиропоток резко сократился, более чем на 50%, и мы приняли решение сократить количество автобусов. Тем не менее, в последние дни мы видим, что утром и вечером на некоторых маршрутах пассажиров стало несколько больше. Чтобы не создавать неудобств горожанам, количество автобусов увеличим", – сказал начальник управления транспорта мэрии Александр Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.