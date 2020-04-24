На Ставрополье готовы к разным вариантам развития ситуации с COVID-19

"В тяжелом состоянии сейчас находятся 9 пациентов. В состоянии средней степени тяжести - 53. Выздоровели 50 пациентов", - отметил Владимиров.

В Ставропольском крае еще у девяти пациентов подтвердили коронавирус

В Ставропольском крае еще у девяти пациентов подтвердили коронавирус

По его словам, власти готовы к различным вариантам развития ситуации.

"В медучреждениях края размещены дополнительные инфекционные койки. Они оборудуются подачей кислорода. Активно закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Но, как подтвердит любой врач, предотвратить – лучше, чем лечить", - написал губернатор, попросив, соблюдать меры профилактики и оставаться дома.