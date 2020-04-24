На Ставрополье готовы к разным вариантам развития ситуации с COVID-19

ПЯТИГОРСК, 24 апр - РИА Новости. Власти Ставрополья готовы к различным вариантам развития ситуации с коронавирусом, динамика заболеваемости говорит, что расслабляться рано, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Сегодня всех интересует вопрос, как скоро закончится период ограничений, когда все мы сможем вернуться к привычному образу жизни? Ответ на него один – не раньше, чем минует реальная опасность массового заражения коронавирусной инфекцией. А динамика заболеваемости пока говорит, что расслабляться рано", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена ещё у 26 человек, таким образом, за всё время в Ставропольском крае зарегистрировано 358 случаев заболевания, в том числе у 40 детей, пятерых заболевших спасти не удалось.
"В тяжелом состоянии сейчас находятся 9 пациентов. В состоянии средней степени тяжести - 53. Выздоровели 50 пациентов", - отметил Владимиров.
По его словам, власти готовы к различным вариантам развития ситуации.
"В медучреждениях края размещены дополнительные инфекционные койки. Они оборудуются подачей кислорода. Активно закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Но, как подтвердит любой врач, предотвратить – лучше, чем лечить", - написал губернатор, попросив, соблюдать меры профилактики и оставаться дома.
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